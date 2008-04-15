Семенюк поддерживает решение Ющенко по ОПЗ

Остановка Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО приватизации ОАО «Одесский припортовый завод» является очередным шагом по защите национальных интересов.

Об этом идет речь в заявлении председателя Фонда государственного имущества Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, распространенном сегодня пресс-службой Фонда.

"Было бы странно, исходя из моих взглядов относительно сохранения в государственной собственности эффективно работающих объектов, не поддержать этот указ", - подчеркнула В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

«Это логический шаг, потому что Президент, точно так же, как премьер-министр Украины, как и председатель ФГИУ, не может не выполнять решения СНБО. Я имею в виду именно то февральское решение СНБО, которое касалось сохранения национальной безопасности при приватизации объектов», - заявила председатель Фонда.

По словам В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, Фонд настаивал и настаивает на приватизации объектов, которые срочно нуждаются в инвестициях. "Конечно, продажа крупных объектов без новой государственной программы приватизации, да еще тогда, когда имеем катастрофическое влияние на эти процессы судебных решений, ничего другого, кроме приватизационных скандалов, не принесет", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 15 апреля остановил распоряжение Кабинета Министров от 11 февраля 2008 года №261-Р об утверждении условий конкурса по продаже 99,52% пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».

"При отсутствии государственной программы приватизации, адекватной современному уровню развития общественных отношений, приватизация открытого акционерного общества "Одесский припортовый завод" - предприятия, имеющего стратегическое значение для экономики и безопасности государства, не отвечает интересам национальной безопасности в сфере приватизации", - говорится в указе.

1 февраля Кабмин распоряжением № 261-р утвердил условия проведения конкурса по продаже акций ОАО “Одесский припортовый завод”.

Фонд госимущества Украины 20 февраля объявил конкурс с использованием открытого предложения цены по принципу аукциона по продаже 99,52% пакета акций ОАО "Одесский припортовый завод". Стартовая цена пакета, который выставляется на конкурс, - 3 млрд. грн. Конкурс должен был состояться через 75 дней после публикации объявления. Документы, необходимые для участия в конкурсе по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод», у Фонда государственного имущества Украины на сегодняшний день испросили уже 16 компаний.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, которая поступает из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.