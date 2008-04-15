Семенюк поддерживает решение Ющенко по ОПЗ
"Было бы странно не поддержать..."
Остановка Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО приватизации ОАО «Одесский припортовый завод» является очередным шагом по защите национальных интересов.
Об этом идет речь в заявлении председателя Фонда государственного имущества Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, распространенном сегодня пресс-службой Фонда.
"Было бы странно, исходя из моих взглядов относительно сохранения в государственной собственности эффективно работающих объектов, не поддержать этот указ", - подчеркнула В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.
«Это логический шаг, потому что Президент, точно так же, как премьер-министр Украины, как и председатель ФГИУ, не может не выполнять решения СНБО. Я имею в виду именно то февральское решение СНБО, которое касалось сохранения национальной безопасности при приватизации объектов», - заявила председатель Фонда.
По словам В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, Фонд настаивал и настаивает на приватизации объектов, которые срочно нуждаются в инвестициях. "Конечно, продажа крупных объектов без новой государственной программы приватизации, да еще тогда, когда имеем катастрофическое влияние на эти процессы судебных решений, ничего другого, кроме приватизационных скандалов, не принесет", - сказала она.
Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 15 апреля остановил распоряжение Кабинета Министров от 11 февраля 2008 года №261-Р об утверждении условий конкурса по продаже 99,52% пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».
"При отсутствии государственной программы приватизации, адекватной современному уровню развития общественных отношений, приватизация открытого акционерного общества "Одесский припортовый завод" - предприятия, имеющего стратегическое значение для экономики и безопасности государства, не отвечает интересам национальной безопасности в сфере приватизации", - говорится в указе.
1 февраля Кабмин распоряжением № 261-р утвердил условия проведения конкурса по продаже акций ОАО “Одесский припортовый завод”.
Фонд госимущества Украины 20 февраля объявил конкурс с использованием открытого предложения цены по принципу аукциона по продаже 99,52% пакета акций ОАО "Одесский припортовый завод". Стартовая цена пакета, который выставляется на конкурс, - 3 млрд. грн. Конкурс должен был состояться через 75 дней после публикации объявления. Документы, необходимые для участия в конкурсе по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод», у Фонда государственного имущества Украины на сегодняшний день испросили уже 16 компаний.
Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, которая поступает из стран СНГ на экспорт.
Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.