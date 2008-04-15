Черновецкий призывает претендентов в мэры Киева вести честную борьбу

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, который сегодня получил свидетельство о регистрации его как кандидата на должность мэра столицы на внеочередных выборах, призвал всех кандидатов во время предвыборной кампании вести честную и открытую борьбу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Со всей ответственностью заявляю, что ни я, ни Блок Леонида Черновецкого не будут использовать грязных методов во время избирательного процесса. Мы уважаем киевлян и намерені четко соблюдать законі и будем требовать этого от других. Я призываю всех участников избирательного процесса отказаться от использования грязных технологий и манипуляций. Люди ожидают от политиков не интриг и грязи, а конкретных дел, направленных на повышение жизненного уровня», – заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Киевский городской председатель подчеркнул, что каждый кандидат на должность мэра Киева, который идет на выборы без команды и без реального виденья, как сделать жизнь киевлян лучше, не сможет продуктивно работать на благо жителей столицы.

«Сегодня почти полторы сотни кандидатов будут бороться за должность мэра Киева, но ни один из них не имеет команды, которая способна последовательно и принципиально отстаивать интересы жителей столицы. В отличие от них Блок Леонида Черновецкого за два года своей работы доказал, что в нем работают профессионалы высокого уровня, опытные менеджеры-управленцы, которые не только знают проблемы и ожидания киевлян, но и умеют их эффективно и своевременно решать», - отметил мэр Киева.

Киевский городской председатель подчеркнул, что для того чтобы сделать выборы открытыми и честными, он лично и Блок Леонида Черновецкого приглашают к участию в прямом эфире в теледебатах ту политическую силу, которая готова доказать, что у нее есть профессиональная команда.

«Уверен, что киевляне сделают правильный выбор, и столица и в дальнейшем будет развиваться не на основе политических интриг и спекуляций, а на основе взвешенной и продуманной стратегии, которую наша команда реализовывала эти два года. И мы будем реализовывать ее и в дальнейшем на благо жителей Киева», – заверил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.