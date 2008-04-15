Балога предлагает Тимошенко уволить пару министров

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА заявляет, что серьезные проблемы в экономике, с которыми страна столкнулась в первом квартале этого года, остро ставят вопрос о политической ответственности Кабинета Министров под руководством Юлии ТИМОШЕНКО за неумение адекватно реагировать на экономические вызовы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

По оценке В.БАЛОГИ, каждый месяц работы действующего правительства обозначен очевидными экономическими просчетами. В частности, отметил он, в январе накапливалась задолженность за потребленный газ; в феврале только после личного вмешательства Президента Виктора ЮЩЕНКО удалось урегулировать кризис во взаимоотношениях с Россией в области газоснабжения; в марте стал очевидным необратимый рост инфляции, обернувшейся резким прыжком цен на основные группы товаров.

«Реакция Кабмина на негативные экономические тенденции была замедленная, вероятно, под воздействием успокоительных реляций премьера Ю.ТИМОШЕНКО. Правительственные чиновники начали признавать существование экономических трудностей, да и то весьма неохотно, только после того, как цифры на ценниках стали увеличиваться едва не каждый день. В автоделе это называют поздним зажиганием: правительство своевременно не увидело признаков близких проблем в экономике и не приняло мер предосторожности», - сказал В.БАЛОГА.

Он напомнил, что Президент неоднократно указывал Кабинету Министров на неблагоприятные факторы, влияние ситуации на мировых энергетических и финансовых рынках на отечественную экономику. Однако, по словам В.БАЛОГИ, правительство самоуверенно не считалось с предупреждением, а некоторыми своими решениями лишь усилило действие негативных процессов. В результате, в частности, достаточно ощутимая инфляционная инерция, тогда как эффективных контрмер не видно, подчеркнул руководитель президентского Секретариата.

По его словам, «заявления премьер-министра о полном преодолении инфляции за 5-6 месяцев выглядят слишком оптимистично, хотя честнее их нужно назвать популистскими. Более того, правительство прибегло к административному вмешательству, ручному регулированию рыночных процессов, что лишь питает плохие инфляционные прогнозы».

В этой связи глава Секретариата Президента высказался за то, чтобы Кабинет Министров взял на себя политическую ответственность за развитие проблемных явлений в отечественной экономике. Одним из шагов в этом направлении должна была бы стать отставка правительственных чиновников, которые отвечают за экономический блок вопросов, подчеркнул В.БАЛОГА.

«Еще во время последней избирательной кампании Блок Ю.Тимошенко настаивал, что в правительстве будет отвечать именно за экономику. Что же, милости просим показать обществу такую ответственность. Министры, которые не справились с негативными тенденциями, не предложили скорых, рыночных инструментов реагирования, должны покинуть занимаемые должности. Кабмину следует открыть двери для тех, кто будет действовать в профессиональных категориях, а не думать, например, о наращивании личного рейтинга или мэрском кресле», - заявил В.БАЛОГА.