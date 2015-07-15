Порошенко хочет предоставить силовикам чрезвычайные права для борьбы с террористами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая перед активом Закарпатской области.

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“Появление на улице с автоматами и пулеметами, если ты не относишься к числу правоохранительных органов, однозначно квалифицирует тебя как террориста. И у правоохранительных органов появляется абсолютно четкое основание действовать соответствующим образом, как с террористом. После изучения этого опыта, я не исключаю, что в ближайшее время я внесу в парламент эту законодательную норму”, - отметил глава государства.

По словам Порошенко, речь идет о законодательном закреплении "чрезвычайных прав силовиков".