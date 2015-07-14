Нардепы не отменили решение о принятии закона об органах внутренних дел

Как передает корреспондент УНИАН, за это постановление проголосовали всего 97 народных депутатов из 285, зарегистрированных в сессионном зале.

Перед голосованием за этот проект постановления народный депутат из “Блока Петра Порошенко” Виктор Чумак, который является одним из авторов проекта постановления, в частности, отметил, что согласно информации, которую предоставили ему, регламентный комитет должен собраться для рассмотрения, в том числе этого вопроса, лишь в 14.15 сегодня, а решение комитета было готово еще до этого времени.

Кроме того, по его словам, депутату от БПП Виктору Пинзенику, который также является одним из авторов проекта постановления, вообще сообщили, что заседание комитета сегодня не будет.

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Как сообщал УНИАН, 3 июля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об отмене решения ВР от 2 июля 2015 года о принятии в целом законопроекта "Об органах внутренних дел" (№2561-П) и проект постановления об отмене решения ВР от 2 июля о принятии в целом проекта закона "О Национальной полиции" (№2822-П).

Авторами обоих проектов постановления являются депутаты от "Блока Петра Порошенко" Виктор Пинзеник, Виктор Чумак, Наталия Новак, Павел Ризаненко и внефракционный Юрий Левченко.

Справка УНИАН. Закон "Об органах внутренних дел" (№2561) определяет правовые и организационные основы деятельности центральных органов исполнительной власти в сфере внутренних дел. В систему органов внутренних дел входят МВД, Национальная полиция, органы исполнительной власти, реализующие политику в сфере защиты государственной границы (Государственная пограничная служба), в сферах миграции (Государственная миграционная служба), в сфере гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), а также Национальная гвардия.

Закон "О Национальной полиции" (№2822) определяет правовые основы организации и деятельности Национальной полиции и статус полицейских.