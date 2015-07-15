Назначение Москаля должно сопровождаться очищением правоохранительных органов Закарпатья - президент
18:37, 15 июля 2015Политика
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Президент выразил надежду на обновления состава правоохранительных органов Закарпатья.
Геннадий Москаль / Фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что назначение Геннадия Москаля председателем Закарпатской облгосадминистрации должно сопровождаться очищением всех правоохранительных органов региона.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал, выступая перед активом области в ходе рабочей поездки на Закарпатье.
“Назначение Москаля должно сопровождаться очищением всех правоохранительных органов, всех без исключения”, - сказал Порошенко.
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