Назначение Москаля должно сопровождаться очищением правоохранительных органов Закарпатья - президент

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что назначение Геннадия Москаля председателем Закарпатской облгосадминистрации должно сопровождаться очищением всех правоохранительных органов региона.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал, выступая перед активом области в ходе рабочей поездки на Закарпатье.

“Назначение Москаля должно сопровождаться очищением всех правоохранительных органов, всех без исключения”, - сказал Порошенко.