Депутат БПП подтверждает информацию о назначении Москаля на Закарпатье

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на нардепа из БПП Валерия Пацкана.

"Эта информация соответствует действительности", - отметил он.

По его словам, представление нового губернатора Закарпатья должно состоятся в ближайшее время.

Читайте такжеМоскаль возглавит Закарпатскую ОГА - СМИСейчас главой Закарпатской ОГА является Василий Губаль.

Москаль с июня 2001 года по сентябрь 2002 года также занимал должность губернатора Закарпатья.

Напомним, 11 июля в Мукачево произошла перестрелка между членами "Правого сектора" и милицией, вызвавшая всеукраинский резонанс.

По сообщениям местных СМИ, сначала конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей "Правого сектора", депутат Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потокам контрабанды.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.

Несколько бойцов «Правого сектора» после инцидента скрываются в лесу. Четыре участника перестрелки задержаны, двое из них были ранены и находятся в больнице.

Ранее начальник управления здравоохранения Закарпатской ОГА Василий Скрып заявил, что в результате инцидента в Мукачево всего пострадали 13 человек - члены «Правого сектора», правоохранители и гражданские лица. Есть информация о двух погибших.