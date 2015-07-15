В Раде заявили о безумном международном давлении на депутатов для утверждения особого статуса Донбасса

Об этом заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид написала в Facebook.

«В эти часы и минуты оказывается огромное давление на народных депутатов со стороны международного сообщества для того, чтобы «ДНР» и «ЛНР» получили особый статус в нашей Конституции. Аргументируют необходимостью «продемонстрировать выполнение Минских договоренностей», - написала Сыроид.

«Кому и что мы должны демонстрировать? Кремлю? Путину? Разве весь цивилизованный мир и без того не видит, кто на самом деле является агрессором, и кто нарушает все нормы международного права и все договоренности? Или кто-то верит, что эта «демонстрация» остановит Кремль?», - добавила Сыроид.

По ее мнению, западные государства таким образом хотят решить проблему относительно оккупированных пророссийскими боевиками территорий Донбасса.

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«Почему же мир так хочет навязать нам сейчас «особый статус» для «ДНР» и «ЛНР»? Только для того, чтобы это перестало быть «войной», за которую должны нести ответственность также и те страны, которые гарантировали Украине территориальную целостность по Будапештскому меморандуму. Мир хочет, чтобы это стало «внутренним конфликтом», потому что он устал и хочет избавиться от этой крайне неудобной темы», - написала вице-спикер.

Сыроид напомнила, что завтра ВР намерена рассмотреть вопрос о направлении в Конституционный Суд Украины для получения заключения проекта изменений в Конституцию Украины в части децентрализации власти.

«Разве не очевидно, что давление на Украину относительно внесения изменений в Конституцию - это отрицание права украинского народа на самоопределение? Разве не очевидно, что любой особый статус для Донбасса в Конституции - это легитимация российских войск и наемников на территории Украины? А их интеграция в украинскую политику - это конец не только европейских перспектив для Украины, это успех плана Кремля и конец Украинского государства?», - написала Сыроид.

При этом она отметила, что «разве не очевидно, что для ребят, которые воюют и воевали на востоке Украины, для семей тех, кто погиб от рук российских солдат и наемников, для украинцев, которые более года поддерживают войско и друг друга в состоянии страшного сопротивления агрессии и оккупации, признание особого статуса «ДНР» и «ЛНР» - это государственная измена и предательство украинского народа?».

Как сообщал УНИАН, в заключительных и переходных положениях проекта закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)», внесенного в Верховную Раду Украины Президентом Украины Петром Порошенко отмечается, что «Особенности осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей определяются отдельным законом».