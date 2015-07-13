Изменения в Конституцию в части децентрализации могут не принять до местных выборов - источник

Об этом сообщил источник, входящий в руководство одного из ключевых участников коалиции, передает "Европейская правда".

"Мы действительно намерены принять эти изменения в Конституцию, но говорить с уверенностью за наш парламент было бы бессмысленно", - отметил политик.

Напомним, ранее украинские руководители обещали представителям ЕС и Совета Европы, что изменения в Основной Закон примут до местных выборов, которые запланированы на 25 октября. Однако для этого законопроект должен быть поддержан на двух сессиях – летом и осенью.

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"226 голосов (голосование в первом чтении, летом) мы соберем. Но с 300 голосами (голосование в целом, осенью) есть проблемы. Хотя на кону действительно стоит очень много. По сути, под ударом – международная репутация Украины", - отметил он.

По его словам, значительной преградой в прохождении законопроекта является популизм депутатов, что "обострился перед местными выборами".

"Поэтому в случае, если голосование будет до 25 октября, до даты выборов, то собрать 300 голосов будет очень трудно. Если же это произойдет после выборов, то будет несколько легче", - пояснил собеседник.