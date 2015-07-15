Скандально оправданный ректор-беглец Мельник заявил, что не будет участвовать в местных выборах

Экс-ректор Национального университета Государственной налоговой службы Петр Мельник, недавно признанный судом невиновным по ряду уголовных дел о взяточничестве, заявляет, что не намерен восстанавливаться в должности и участвовать в местных выборах осенью этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мельник сказал в комментарии журналистам в Верховной Раде.

Он отметил, что пришел сегодня в парламент, потому что раньше работал здесь, был народным депутатом трех созывов.

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Мельник показал журналистам папку, отметив, что в ней есть решение суда, которое свидетельствует, что дела против него были сфабрикованы.

На пиджаке у Мельника прикреплены три награды. На уточняющий вопрос журналистов, что это за награды, он сказал: “Это три ордена за заслуги І, ІІ и ІІІ степени”.

Когда его спросили, за какие заслуги, Мельник отметил: “За заслуги за все времена независимости Украины”.

Мельник утверждает, что не собирается участвовать в местных выборах, а также не намерен восстанавливаться в должности ректора университета налоговой службы.

На вопрос, чем все-таки он планирует заниматься, Мельник ответил: “Найду чем, было бы здоровье”.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля 2013 года во время получения от двух граждан взяток в 40 тыс. и 80 тыс. грн за вступление их родственников в Национальный университет Государственной налоговой службы.

1 августа 2013 года Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно.

9 августа стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сняв электронный браслет.

14 августа он был объявлен в международный розыск.

1 апреля 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Мельника задержали в столичном аэропорту «Борисполь» по прилету из Лондона.

24 июня 2014 года Главное следственное управление МВД завершило досудебное расследование по уголовному производстве по фактам получения Мельником взяток (ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебным лицом) Уголовного кодекса Украины).

Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде залога в размере 609 тыс. грн. Кроме того, наложен арест на объекты недвижимости и принадлежащие ему денежные средства. Обвинительный акт был передан в Ирпенский городской суд Киевской области.

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28 мая этого года Мельнику было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2, 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Ему грозило до 12 лет лишения свободы.

8 июля Ирпенский городской суд вынес оправдательный приговор Мельнику.

14 июля Генпрокуратура обжаловала оправдательный приговор Мельнику.