Ректор-беглец Мельник заявляет, что дело против него заказал Янукович

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мельник заявил сегодня в интервью журналистам в Апелляционном суде Киева, который рассматривал его жалобу на избрание меры пресечения в виде ареста или освобождения из-под стражи в случае внесения 24 млн 360 тыс. грн залога.

«Дело заказал, к сожалению, Виктор Янукович, а выполняли Пшонка, Захарченко и Клименко”, - сказал Мельник.

По словам экс-ректора, он четко осознавал, что после прибытия в Украину может быть арестован, но приехал “за правдой”.

“В Украине я вернулся, потому что я украинец, а не американец. Я благодарен Америке за помощь, но здесь я ничего такого не сделал, я приехал за правдой”, - сказал Мельник.

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Отвечая на вопрос, почему он бежал из страны, Мельник отметил, что не убегал из Украины, а поехал, поскольку осознавал опасность для своей жизни.

“Я хорошо понимаю, с кем имел дело и что такое “семья”. Также друзья рассказали, что меня могут уничтожить и физически”, - отметил Мельник.

Отвечая на вопрос, как ему удалось снять браслет и помогал ли ему кто-то из стражей, Мельник сказал, что это было несложно, он снял браслет без посторонней помощи. При этом экс-ректор выразил желание выступать за снятие обвинений в совершении должностных преступлений со стражей, подозреваемых в том, что они помогли ему бежать.

Также Мельник опроверг обвинения в получении взяток.

“Я не принимал ни одной взятки. Не надо за взятку выдавать право университета иметь благотворительный взнос”, - сказал Мельник, добавив, что во время его задержания таким “благодетелем” был провокатор, нанятый правоохранительными органами.

Мельник проинформировал, что во время избирательной кампании в парламент в 2012 году имел разговор с Захарченко и Клименко, которые предложили, чтобы он компенсировал расходы на избирательную кампанию одного из кандидатов, который баллотировался в его округе, если это лицо снимет свою кандидатуру. По словам экс-ректора, он не согласился, и после этого его якобы вызывали к СНБО, где в ультимативной форме, угрожая, поставили в известность, что он потеряет все.

“Если я этого не сделаю - это мне сказал Захарченко, то я не только должен оставить должность ректора, но и буду посажен туда, где нахожусь, - по народному - в тюрьму”, - сказал Мельник.

Он также рассказал, что с Украины “не убегал, а уехал”. По словам Мельника, на территорию Беларуси он попал, имея при себе паспорт гражданина Украины, а из Беларуси отбыл в Вену, а затем через Нью-Йорк в Лос-Анджелес по загранпаспорту.

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Как отметил Мельник, в США ему обеспечили лечение, предоставили вид на жительство, разрешение на работу, водительские права, а 10 апреля пригласили на собеседование по поводу предоставления политического убежища.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля 2013 года при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за вступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сняв электронный браслет.

14 августа был объявлен в международный розыск.

1 апреля 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Facebook, что Мельник был задержан в столичном аэропорту «Борисполь», куда он прилетел из Лондона.

2 апреля Печерский районный суд Киева избрал Мельнику срок ареста до 30 мая, предоставив ему возможность быть освобожденным из-под стражи в случае внесения вышеуказанной суммы залога.

15 апреля Апелляционный суд Киева уменьшил на месяц избранный судом первой инстанции срок ареста Мельнику и оставил возможность быть освобожденным из-под стражи после внесения залога в сумме 24 млн 360 тыс. грн.