"Народный фронт" назвали самой реформаторской фракцией в Раде

Об этом свидетельствуют результаты анализа голосований за 29 самых важных законопроектов, которые содержатся в меморандуме между Украиной и МВФ, проведенного изданием «Украинская правда».

Так, лучший средний результат показала партия Олега Ляшко – около 82% голосов.

«Несомненно, Ляшко такой ловкий со своей фракцией потому, что она насчитывает всего два десятка нардепов», - сказано в материале.

Почти такой же результат у «Народного фронта» – 80% депутатов голосуют «за».

«Но, учитывая значительно больший размер фракции - 81 депутат - «фронтовиков» можно назвать наиболее реформаторской фракцией», - подчёркивается в исследовании.

В Блоке Петра Порошенко за реформаторские законы голосуют 73% депутатов.

«Такой низкий, сравнительно с «Народным фронтом» результат, наверное, можно объяснить тем, что «порошенковцы» создали наибольшую в Раде фракцию за счет мажоритарщиков, а не более дисциплинированных «списочников», как в НФ», - отмечает издание.

Авторы подчеркивают, что Президенту значительно тяжелее контролировать собственную фракцию, чем Яценюку.

«Он (Арсений Яценюк, - ред.) находит аргументы, почему надо его поддержать с ключевыми законопроектами, в частности согласованным голосованием», - сказано в материале.

«Вести переговоры с мажоритарщиками в блоке Порошенко значительно тяжелее. Но и избиратель не виноват, что те понабирали в парламент разношерстные кадры и теперь не знают, как их уговорить проводить реформы», - идется в исследовании.

Четвертое место у «Самопомочи» – 73%.

«Секрет кроется в том, что партия мэра Львова Андрея Садового часто имеет «особое мнение». Кажется, самая любимая кнопка депутатов от «Самопомочи» в Раде - «воздержался», - подчёркивается в документе.

Во фракции «Батькивщина» поддержка реформаторские законов составляет всего 60%.

«Это конечно, намного больше, чем у других некоалиционных фракций, но учитывая риторику лидера партии Тимошенко, скоро фракция будет голосовать не лучше, чем «Оппозиционный блок», - отмечает издание.