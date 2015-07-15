ВР продлила действие соглашения между Украиной и Нидерландами о малазийском "Боинге"

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 261 народный депутат из 334 зарегистрированных в сессионном зале.

Представляя законопроект, министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул важность всестороннего и непредвзятого расследования обстоятельств катастрофы малазийского «Боинга», сбитого пророссийскими террористами на Донбассе год назад.

"Мы сейчас проводим независимое уголовное расследование по факту того, что самолет был сбит. Функционирует специальная группа, которую возглавляют наши нидерландские коллеги и друзья", - сказал он.

Министр добавил, что "недавно мы обратились в Совет безопасности ООН с предложением одобрить проект резолюции о создании специального трибунала для наказания виновных".

По его словам, на следующей неделе "мы будем продвигать проект резолюции и проект устава на министерском уровне".

"Это будет способствовать укреплению международной оборонной безопасности и позволит всей международной группе по расследованию завершить всестороннее расследование этой трагедии", - сказал Климкин.

Законом ратифицируется Соглашение (в форме обмена нотами) между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2016 года срока действия Соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о Международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 года, заключенное 3 июня 2015 года в г. Киеве, которое вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу этого Соглашения.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2014 года ВР приняла, а президент Петр Порошенко подписал законы о ратификации соглашений с Австралией о направлении австралийского персонала в Украину для расследования обстоятельств падения самолета ”Малазийских авиалиний” и с Нидерландами - о международной миссии защиты.

Предполагалось, что численность международной миссии защиты расследования составит не более 700 человек. Представителям миссии разрешается иметь и носить оружие, а также применять силу в порядке самообороны и для выполнения своей деятельности.

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Миссия состоит из военного и невоенного персонала Нидерландов и Австралии и, в соответствующих случаях, других государств, граждане которых находились в самолете. Миссией руководят представители Нидерландов.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса ”Бук”.

Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, которая контролируется боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.