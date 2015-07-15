Украина и ЕС определили приоритеты для ускорения выполнения Соглашения об ассоциации

Как говорится в сообщении миссии Украины при Евросоюзе, заседание проходило 13-14 июля.

Украинскую делегацию на заседании возглавил заместитель Министра Кабинета Министров Украины, директор правительственного офиса по вопросам европейской интеграции Наталья Гныдюк, делегацию Евросоюза - Управляющий директор Европейской службы внешней деятельности (ЕСВД) по вопросам Европы и Центральной Азии Луис-Фелипе Фернандес де ла Пенья.

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Стороны обсудили широкий комплекс вопросов политического, торгово-экономического и секторального сотрудничества. Была осуществлена оценка выполнения Соглашения об ассоциации, которая является дорожной картой для имплементации реформ в Украине, и определены приоритеты эффективного взаимодействия сторон с целью ускорения прогресса в этом направлении.

Состоялся подробный обмен мнениями по развитию ситуации в восточной Украине с отдельным акцентом на ее гуманитарном аспекте и систематическом нарушении прав человека в результате российской агрессии. Украинские дипломаты уверяют, что европейская сторона подтвердила преданность и готовность содействовать мирному решению сложившейся ситуации на основе обеспечения уважения территориальной целостности и суверенитета Украины, как в контексте выполнения Минских соглашений, так и путем реализации политики непризнания незаконной аннексии Россией Автономной Республики Крым.

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Отдельное внимание было уделено реформам, которые осуществляются украинской стороной в сфере обеспечения прав человека и верховенства права. Также, была дана оценка борьбе с коррупцией, реформе по укреплению судебной власти, реформированию сектора гражданской безопасности, реализации конституционной реформы, в частности в части децентрализации и т.д., а также предоставлены детальные разъяснения относительно алгоритма реализации указанных реформ.

В части обсуждения сотрудничества в сфере юстиции, свободы и безопасности стороны сосредоточили внимание на мерах, которые осуществляются во исполнение плана действий по визовой либерализации с целью введения безвизового режима для украинских граждан.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Брюсселе на первом заседании Комитета ассоциации Украина - Европейский Союз, двустороннего органа сотрудничества между Украиной и ЕС, стороны выразили приверженность началу введения зоны свободной торговли с 1 января 2016 года.