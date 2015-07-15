Украина и ЕС выразили приверженность созданию зоны свободной торговли с 1 января 2016 года

Как говорится в сообщении миссии Украины при Евросоюзе, заседание проходило 13-14 июля.

Стороны особое внимание уделили проведению структурных экономических реформ в Украине, направленных на улучшение инвестиционного и делового климата, стабилизации экономически-социальной ситуации в Украине, повышение благосостояния граждан.

"Стороны подтвердили приверженность началу временного применения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с 1 января 2016 года, которая должна вывести на новый уровень торгово-экономические отношения между Украиной и ЕС", - сказано в сообщении. Также сказано, что проведение заседания Комитета ассоциации позволило обсудить взаимодействие в более двух десятках направлений сотрудничества между Украиной и ЕС, начиная от сотрудничества в сфере защиты окружающей среды и образования и заканчивая диалогом в энергетическом и транспортном секторах.

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В то же время, отмечается, что участие в заседании заместителей министров по вопросам европейской интеграции практически всех украинских министерств позволила установить прямые рабочие контакты с партнерами из институтов ЕС.

Ранее УНИАН сообщал, что в Брюсселе 7-8 июля состоялись очередные технические трехсторонние консультации между ЕС, Украиной и Россией относительно имплементации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом. Целью переговоров является поиск путей «развенчания опасений, которые имеет Россия в связи с введением Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли (которая будет временно применяться с января 2016 года)».