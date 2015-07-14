Обама заверил Яценюка в непоколебимой поддержке - NYT

Об этом пишет влиятельное американское издание «The New York Times».

В заявлении Белый дом сообщает, что Обама присоединился к Яценюку и вице-президента США Джозефа Байдена-младшего во время их встречи. Американский президент заверил в "непоколебимой поддержке" Украины, страдающей от российской агрессии.

В интервью изданию Арсений Яценюк рассказал, что президент Обама интересовался дальнейшей судьбой коалиции с Петром Порошенко. Премьер заверил, что коалиция будет сохранена.

Украинский премьер также заверил президента США, что правительство, несмотря на трудности, достигло определенных успехов в реформировании нестабильной экономики страны и выполняет условия шаткого перемирия с Россией.

Яценюк спрогнозировал, что парламент проголосует на этой неделе за изменения в Конституцию, которыми предусмотрена передача больших полномочий местным властям.

Высоко оценила визит руководителя украинского правительства министр торговли США Пенни Прицкер. "Это классический случай коммерческой дипломатии", – цитирует ее заявление The New York Times. Прицкер положительно отметила усилия правительства Украины и лично Арсения Яценюка, направленные на то, чтобы сделать экономику более открытой и менее коррумпированной.

"Они осуществляют антикоррупционные реформы, начали дерегулирования рынка природного газа и разрушения монополий", - сказала она. "Выглядит, что они справятся", - отметила министр торговли США.

Одновременно Прицкер признала сложность вызовов, с которыми столкнулось украинское правительство. “Мы признаем, что у них много работы. Но здесь присутствует правительство, которое стремится поднять свою экономику", - отметила она.