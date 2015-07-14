Филатов: коалиция хочет принять закон, который не допустит к выборам новые партии

Об этом сообщил народный депутат Украины Борис Филатов с заседания комитета ВРУ по вопросам правосудия.

«Прямо сейчас на заседании комитета по правосудию обсуждается новый закон о местных выборах. Решением Рады коалиции принято решение не допустить к выборам партии зарегистрированные год назад и переименованные полгода назад», - написал нардеп в своем Facebook.

Филатов уверен, что такая норма против новых политических партий, в том числе партии «Укроп», членом политсовета которой является нардеп.

«Фактически такая норма направлена против всех политических субъектов, возникших после Майдана, в первую очередь против политической партии "Укроп". Президент Порошенко - трус, который любимыми способами пытается узурпировать власть», - отметил Б.Филатов.

Напомним, законопроект о выборах в местные органы власти планировалось рассмотреть 14 июля.

18 июня Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о местных выборах (№ 2831-3), которым предусмотрено участие в местных выборах партий и блоков. Депутаты также проголосовали за сокращенную процедуру подготовки законопроекта ко второму чтению.

На этой неделе парламентские фракции дорабатывали законопроект о местных выборах.

Планируется, что местные выборы в Украине состоятся 25 октября.