Рада не разрешила операторам отключать украденные мобильные телефоны

Киев. 14 июля. УНИАН. Верховная Рада не поддержала в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите интересов государства, потребителей телекоммуникационных услуг и усовершенствовании государственного регулирования в сфере пользования радиочастотным ресурсом Украины» (№1888).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение трижды не было набрано необходимых 226 голосов депутатов.

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Председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко заявил, что этот законопроект «практически делает ненужной кражу мобильных телефонов, все мобильные телефоны, которые ввозятся на территорию страны, вносятся в реестр, и после кражи они просто перестают работать».

В свою очередь народный депутат Роман Семенуха (фракция «Самопомич») сообщил, что, по данным милиции, ежегодно в стране воруют 100 тысяч мобильных телефонов, при этом возвращается владельцу только каждый девятый.

Законопроектом предлагалось предоставить операторам и провайдерам телекоммуникаций право на отключение похищенного или потерянного конечного оборудования; подключение к телекоммуникационной сети и предоставление телекоммуникационных услуг с применением терминала, идентификатор которого находится в Реестре идентификаторов, как зарегистрированного, временно разрешенного для обслуживания в телекоммуникационных сетях общего пользования; отказ в обслуживании или прекращение обслуживания в телекоммуникационной сети терминала, идентификатор которого находится в базе данных идентификаторов, не разрешенного для обслуживания в телекоммуникационных сетях общего пользования.

Законопроектом предполагалось, что устройства, которые ввезены нелегально, не смогут работать в сети.

Предлагалось отменить такой вид разрешительных документов как разрешение на эксплуатацию радиоэлектронных средств (РЭС) и излучающих устройств (ИУ) для субъектов хозяйствования, которые пользуются радиочастотным ресурсом (РЧР) для предоставления телекоммуникационных услуг и для распространения телерадиопрограмм.

Предполагалось, что общие пользователи будут пользоваться РЧР на основании лицензии и присвоений радиочастот, а разрешения на эксплуатацию РЭС и ИУ, выдаваемых Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, должны остаться только для специальных пользователей.

Кроме того, предлагалось предоставить право Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), на ведение перечней РЭС и ИУ, пользование РЧР для которых не будет требовать присвоений радиочастот и оплаты сбора за пользование РЧР.

«Указанные предложения соответствуют требованиям Директивы 2002/20/ЕС Европейского парламента и Совета от 7 марта 2002 года о разрешении электронных коммуникационных сетей и услуг (Рамочная директива), Директивы 2002/21/ЕС Европарламента и Совета от 7 марта 2002 года о совместных правовых рамках для электронных коммуникационных сетей и услуг (Рамочная директива)», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.