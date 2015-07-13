Луценко остается председателем фракции БПП
Фракция партии «Блока Петра Порошенко» подтвердила полномочия Юрия Луценко на должности главы фракции.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции «БПП», за поддержку отставки Луценко не проголосовал ни один депутат, а против отставки фракция проголосовала единогласно.
Этому вопросу предшествовала полуторачасовая дискуссия депутатов фракции относительно организации работы во фракции, взаимодействия депутатских групп внутри фракции и обсуждалась подготовка законопроектов депутатов фракции, отмечается в сообщении.
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Луценко поблагодарил депутатов за доверие и пообещал и в дальнейшем вместе с депутатами разделять ответственность за результативность работы фракции.
Как сообщал УНИАН, 3 июля Луценко написал заявление о сложении полномочий председателя фракции «БПП».