Луценко остается председателем фракции БПП

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции «БПП», за поддержку отставки Луценко не проголосовал ни один депутат, а против отставки фракция проголосовала единогласно.

Этому вопросу предшествовала полуторачасовая дискуссия депутатов фракции относительно организации работы во фракции, взаимодействия депутатских групп внутри фракции и обсуждалась подготовка законопроектов депутатов фракции, отмечается в сообщении.

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Луценко поблагодарил депутатов за доверие и пообещал и в дальнейшем вместе с депутатами разделять ответственность за результативность работы фракции.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Луценко написал заявление о сложении полномочий председателя фракции «БПП».