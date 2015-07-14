СМИ: после встречи с Байденом Яценюк закурил (фото)

Журналист телеканала CCTV Roee Ruttenberg, который сейчас находится в Вашингтоне, сфотографировал премьер-министра Украины Арсения Яценюка после встречи с президентом США Бараком Обамой и вице-президентом Джозефом Байденом. Украинский премьер после переговоров вышел на улицу и закурил, пишет Сегодня.

В комментариях он написал, что эта фотография сделана после встречи с Байденом, который только что уехал.

Читайте такжеЯценюк в Вашингтоне встретился с Обамой и Байденом"Я думаю, что ему действительно нужна сигарета", – добавил журналист. Остальные пошутили, что Яценюк ждет Uber (служба такси).

Напомним, что ранее президент США Барак Обама и вице-президент Джо Байден пообещали находящемуся в Вашингтоне премьер-министру Украины Арсению Яценюку, что США сохранят антироссийские санкции до полного выполнения Минских договоренностей.