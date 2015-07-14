Яценюк в Вашингтоне встретился с Обамой и Байденом

Как сообщает Правительственный портал, в выступлении по итогам Первой инвестиционной конференции Украина-США Яценюк подчеркнул: "Мы высоко ценим личное участие президента Обамы и вице-президента Байдена в поддержке украинского народа".

Яценюк также подчеркнул, что правительство Украины ценит поддержку обеих партий в парламенте и сенате США.

"Вся американская нация едина в поддержке украинского народа, и мы благодарим вас", - сказал он.

По словам главы правительства, первая инвестконференция Украина-США – это "лишь первый шаг" и "мы получим больше, если будем делать больше".

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"Мы выбрали нелегкий, но правильный путь – провести подчас болезненные, но правильные реформы и построить базу для процветающего будущего Украины", - подчеркнул Яценюк.