Сенат США одобрил предложение направить на военную помощь Украине 300 миллионов долларов

Документ позволяет Пентагону и Госдепартаменту направить Киеву военную технику и вооружение, в том числе и стрелковое, а также гранатометы, сообщает ТАСС.

Голосование по этому поводу пока продолжается, но его исход очевиден уже сейчас. В поддержку проекта высказались свыше 60 законодателей, тогда как для утверждения требовался 51 голос.

Автором поправки, позволяющей Украине оказывать военную помощь, выступил сенатор Роб Портман (республиканец, штат Огайо).

Согласно тексту, министр обороны, координируя свои действия с госсекретарем США, имеет право потратить $300 млн "на подготовку, оборудование, логистическую поддержку", а также снабжение украинских военных и сил безопасности. Это, по версии законодателя, должно помочь Киеву противостоять "дальнейшей агрессии" и способствовать усилению возможностей вооруженных сил страны по защите суверенитета и территориальной целостности государства.

Читайте такжеХодорковский призвал заморозить конфликт на Донбассе и объяснил, почему США нельзя давать украинцам оружиеОказываемая Украине помощь, по задумке Портмана, должна включать в себя предоставление разведывательных данных, "летальную помощь, в том числе и бронебойное вооружение, минометы, гранатометы, легкое стрелковое оружие, а также боеприпасы к ним". Кроме того, в список вошли сложные военные комплексы, для работы с которыми требуется группа специалистов. Помимо оружия, сенатор предлагает отправлять Киеву радары средней и большой дальности, способные обнаружить артиллерийские установки противника, беспилотные летальные аппараты, радиостанции и другое электронное оборудование. Завершают список различные программы обучения украинских солдат.

При этом в поправке четко указывается на то, что 20% от общей суммы должны быть израсходованы именно на технику и вооружения. Пентагон имеет право распоряжаться этими средствами до 31 декабря 2017 года.

Читайте такжеРешение США о предоставлении Украине оружия зависит также и от ЕС — ЯценюкВ оригинальной версии текста, предложенной еще главой комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса республиканцем Мэком Торнберри, речь шла о $200 млн. Кроме того, в нем не приводился столь подробный перечень того, что США могут передать Киеву.

В целом конгрессмены решили выделить в 2016 году на военные цели почти $612 млрд. Как пояснили ТАСС в аппарате сената, после одобрения проект поступит на рассмотрение специальной согласительной комиссии, так как эта версия будет отличаться от той, что была принята палатой представителей. А уже после этого он будет передан на подпись главы государства.

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