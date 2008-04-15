У БЮТ создается впечатление, что повестку дня ВР составляет Балога

Фракции демократической коалиции собираются сегодня включить в повестку дня заседания Верховной Рады вопросы о проведении выборов мэра Киева в два тура, императивном мандате и досрочных выборов в Харькове.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат, член фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

По его словам, соответствующая договоренность была достигнута на заседании Совета коалиции.

В.ПИСАРЕНКО также отметил, что вчера была достигнута договоренность, что закон о двух турах выборов мэра Киева будет рассматриваться первым во время сегодняшнего пленарного заседания.

В то же время, отметил народный депутат, уже сегодня утром этого вопроса не оказалось в повестке дня.

По его словам, со стороны фракции “Наша Украина – Народная самооборона” “идут попытки саботировать” принятие необходимого закона.

«Создается впечатление, что глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА собственноручно составляет повестку дня Верховной Рады», - сказал депутат БЮТ.

В.ПИСАРЕНКО отметил, что фракция НУ-НС как часть коалиции должна выполнять условия коалиционного соглашения или «заявить, что они фракция В.БАЛОГИ».

«НУ-НС себя ведет как нерадивая жена, которая не хочет выполнять условия брачного контракта», - сказал народный депутат.

Он также напомнил, что фракция БЮТ пошла навстречу НУ-НС и временно отказалась от голосования по созданию Временной специальной комиссии по наработке изменений в Конституцию.