Черновецкий и Омельченко получили добро от ТИК

Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом на должность городского председателя столицы экс-мэра города Александра ОМЕЛЬЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение теризбирком принял на вчерашнем вечернем заседании.

Члены комиссии также приняли решение о выдаче удостоверения кандидата на данную должность Николаю ДАНИЛИНУ, выдвинутому от Социалистической партии Украины, и еще 7 самовыдвиженцам: Ярославу ГОДУНКО, Юрий КЛЮЧИНСКОМУ, Богдану БОБРОВСКОМУ, Валерию ТИТАРЧУКУ, Анатолию ВЕЛИМОВСКОМУ, Андрею ГОНЧАРЕНКО и Владимиру ДЕЙНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера на заседании КГТИК был зарегистрирован кандидатом на должность Киевского городского председателя нынешний руководитель города Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ. До этого были зарегистрированы 17 кандидатов на кресло мэра столицы.