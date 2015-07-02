Захарченко объявил в ДНР местные выборы "на основании Закона Украины"

Об этом сегодня, 2 июля, сообщают ресурсы сепаратистов.

"Во исполнение пп. 4 и 12 Минского Комплекса Мер назначаю на 18 октября сего года проведение местных выборов на всей территории ДНР", - говорится в заявлении лидера боевиков Александра Захарченко.

Читайте такжеНесмотря на заявления о демилитаризации, боевики продолжили обстреливать ШирокиноНа этих выборах, по его словам, должны избираться главы городов и районов, будут ли избираться члены местных советов, еще не решено. Боевики обещают "для сохранения основ политического урегулирования" сохранить границы районов, городов, поселков и сел, и избирательных участков, а также названия органов самоуправления и должностей избираемых лиц.

Объявив о выборах, сепаратисты ссылаются на пункты 4 и 12 Минских соглашений.

Напомним, согласно пункту 4 соглашений "в первый день после отвода" должен начаться "диалог о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона".

Согласно пункту 12, "на основании Закона Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» вопросы, касающиеся местных выборов, будут обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы. Выборы будут проведены с соблюдением соответствующих стандартов ОБСЕ при мониторинге со стороны БДИПЧ ОБСЕ".

Вчера, 1 июля, один из лидеров террористов Денис Пушилин заявил об одностороннем прекращении огня в районе Широкино, однако позже представители МВД и ВСУ опровергли это, заявив, что обстрелы со стороны боевиков продолжаются.