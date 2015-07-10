Несмотря на дискуссии, коалиция остается прочной - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

“Дела у коалиции достаточно нормальные, хотя, хочу подчеркнуть, что есть очень много дискуссий”, - отметил Гройсман.

По его словам, это нормально, потому что “так рождается молодая демократия”.

Председатель ВР добавил, что было несколько заседаний коалиции относительно ее дальнейшей деятельности, и “вчера была такая достаточно откровенная дискуссия относительно дальнейшей судьбы коалиции, но хочу подчеркнуть, я говорю сегодня словам всех участников коалиции, - никто даже не думает о том, чтобы коалицию каким-то образом покинуть или отойти от коалиционного соглашения”.

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Гройсман подчеркнул, что нужно говорить не только о том, “что не так в коалиции”, а наоборот - признавать, что сделано положительного.

По его словам, все должны понять, какие они ошибки сделали, чтобы “с новыми силами и с новыми результатами идти вперед”.

Спикер подчеркнул, что коалиция приняла достаточно много важных решений, и “это означает, что коалиция может принимать решения”.

Гройсман отметил, что делает все для того, чтобы “коалиция была единой, хотя это достаточно не просто по тем или иным вопросам”.

Он убежден, что только путем диалога можно решать вопросы и находить компромиссы относительно принятия решений.

Председатель ВР надеется, что на следующей пленарной неделе парламент будет работать максимально эффективно.