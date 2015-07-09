Порошенко: заказчики преступлений Майдана прячутся в Москве

Такое заявление сделал президент Петр Порошенко во время церемонии открытия фрески Сергея Нигояна в сквере Небесной Сотни в Киеве (вул. Михайловская, 24-26).

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"Безусловно, я как президент, как человек, прошедший Майдан с первой минуты и до последней, до нашей победы, я разделяю то недовольство темпами расследования преступлений Майдана. И не смотря на то, что дела исполнителей уже в судах, дела организаторов, благодаря тому, что принят закон, позволяющий заочное судопроизводство, первые дела тоже переданы в суд, первые процессы уже начинаются. Но заказчики, к сожалению, прячутся в Москве, которая стала настоящим пристанищем для наших негодяев", - подчеркнул глава государства.

Петр Порошенко заявил, что срока давности этим преступлениям нет.

Президент отметил, что Сергею Нигояну по праву присвоено звание Героя Украины.