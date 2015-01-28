В Днепропетровске появится проспект Сергея Нигояна

Днепропетровский городской совет принял решение о переименовании проспекта им. Калинина в Красногвардейском районе города в честь героя «Небесной сотни» Героя Украины Сергея Нигояна.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 80 депутатов из 92, присутствующих сегодня на очередной сессии горсовета.

Переименовать проспект предложили активисты общественных организаций Днепропетровска, организовавшие сбор подписей горожан.

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Как сообщал УНИАН, житель Солонянского района Днепропетровской области Сергей Нигоян был одним из первых погибших во время Революции Достоинства в Киеве. Он погиб от огнестрельных ранений 22 января 2014 года.