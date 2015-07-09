Гройсман: внеочередное заседание Рады отменили из-за несогласованности позиций по ключевым законам

Об этом в эксклюзивном интервью "5 каналу" сообщил глава Верховной Рады Владимир Гройсман.

По его словам, на внеочередном заседании Верховной Рады депутаты должны были рассмотреть важные законопроекты, от которых, в частности, зависит дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом, а также о местных выборах.

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"Даже сегодня стоит вопрос о ключевом законе – законе о местных выборах. И сегодня в 10 часов я собирал лидеров фракций и специалистов фракций и мы обсуждали вопрос, какой должна быть новая система местных выборов, после того еще несколько часов модерировал эту работу первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий", - сказал он.

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Кроме того, спикер парламента сообщил, что завтра в 14 часов будет проведено еще одно совещание относительно согласования спорных вопросов: "Вот сейчас главная задача – чтобы следующая пленарная неделя была насыщена с точки зрения принятия качественных законов".

Как сообщал УНИАН ранее, спикер парламента Владимир Гройсман сообщил, что Верховная Рада не будет проводить внеочередное заседание на этой неделе и сосредоточится на согласовании позиций в коалиции.