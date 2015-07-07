Президент отменил действие актов в евроинтеграционной сфере прошлых лет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента.

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"Указами президента от 12 января 2015 года №5 утверждена Стратегия устойчивого развития "Украина-2020" и от 26 мая текущего года №287 - Стратегия национальной безопасности Украины, которые четко формулируют евроинтеграционные стремления Украины и учитывают новый этап отношений между нашим государством и Евросоюзом, который заложен в Соглашении об ассоциации и соответствует реалиям сегодняшнего дня", - сказано в сообщении.

Согласно указу, Кабинет министров должен в трехмесячный срок привести свои решения в соответствие с этим указом.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.