Порошенко заявил о сохранении в обновленной Конституции широких полномочий Крыма и Севастополя

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время презентации проекта изменений в Конституцию.

Он подчеркнул: “Автономия Крыма четко отражена в действующей Конституции”. “Она имеет достаточно широкие полномочия, и эти полномочия Крыма и Севастополя сохранены”, - заверил Порошенко.

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По словам президента, Украина в большом долгу перед крымскими татарами. Порошенко напомнил, что по его инициативе было принято решение о национально-культурной автономии крымскотатарского народа. “Я уверен, что это мы должны были сделать годы или, может, десятилетия назад, которые, возможно, создали иную ситуацию”, - сказал он.

Порошенко выразил надежду, что “в результате дипломатических усилий будет решена проблема Крыма, проблема незаконной аннексии Крыма со стороны РФ, будет решена и восстановлена национально-культурная автономия крымских татар”. По его убеждению, “освобождение Крыма произойдет”.