"Символ мужества, веры и преданности": Зеленский поздравил королеву Великобритании с днем рождения

Президент Украины пожелал Елизавете II и всем британцам крепкого здоровья, мира и благополучия.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил королеву Великобритании Елизавету II с днем рождения.

Об этом он написал в Twitter.

«От имени всех украинцев имею честь передать теплые поздравления ее величеству королеве с днем рождения!» - заявил президент Украины.

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По его словам, королева Великобритании — это символ «мужества, веры и преданности».

Также Зеленский пожелал Елизавете II и всем британцам крепкого здоровья, мира и благополучия.

Как сообщал УНИАН, сегодня Елизавета II, которая представляет династию Виндзоров, отмечает 94-й день рождения.

Королева будет отмечать свой день рождения в Виндзорском замке со своим мужем Филиппом, герцогом Эдинбургским.

Из-за коронавируса Елизавета II отменила традиционный пушечный салют и публичные мероприятия как неуместные в это время.

Как сообщал УНИАН, в Соединенном Королевстве инфицирование коронавирусом подтверждено у 124 тысяч 743 человек, зафиксировано 16 тыс. 509 летальных случаев.

***Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне - королева и глава государства Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 15-ти стран Содружества наций - Канады, Австралии, Новой Зеландии, Ямайки, Барбадоса, Багамских островов, Гренады, Папуа Новой Гвинеи, Соломоновых Островов, Тувалу, Сент-Люсии, Сент-Винсента и Гренадин, Антигуа и Барбуды, Белиза, Сент-Китс и Невис. Во всех этих странах, кроме Соединенного Королевства, ее представляют генерал-губернаторы, назначаемые ею.

Кроме этого, Елизавета II правит также Британскими заморскими территориями, но не как их королева, а как королева Соединенного Королевства.

Елизавета II взошла на трон в 1952 году после смерти своего отца короля Георга VI. Коронация Елизаветы состоялась в следующем, 1953 году.