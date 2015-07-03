Рассмотрение в Апелляционном суде жалобы на приговор Пукачу снова перенесено

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий в судебном процессе судья Степан Гладий заявил, что судебное заседание переносится на 20 июля, на 11.00.

Читайте такжеПодольский подозревает, что на адвоката Пукача давят Генпрокуратура и суд

В комментарии журналистам адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко заметила, что ни у суда, ни у участников процесса нет какой-либо информации о болезни Демиденко, а также о том, сколько времени эта болезнь может продолжаться, а следовательно, было бы желательно, чтобы на следующем судебном заседании появилась хоть какая-то официальная информация по этому поводу.

По словам Валентины Теличенко, такой ход событий определенным образом затягивает судебный процесс, но заменить защитника Пукачу можно только по его желанию, а он такого желания не изъявлял.

Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Алексея Пукача к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе в сентябре 2000 года. Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Алексей Подольский. Позже Теличенко отозвала апелляцию.