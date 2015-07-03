Шульц: ЕС продолжит санкции против России до полного выполнения минских соглашений

Об этом президент Европейского парламента Мартин Шульц сказал во время выступления в Верховной Раде. По словам Мартина Шульца, после подписания минских соглашений в феврале "мы видим провокации и повседневное нарушение режима прекращения огня, продолжение насилия, обстрелы и страдания людей".

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"Соответственно, 22 июня Евросоюз продлил свои санкции против России. Мы будем продолжать санкции до того дня, пока буква и дух Минских соглашений не будут полностью выполнены и международные обязательства будут соблюдены", - сказал он.

Мартин Шульц призвал все стороны соблюдать договоренности о прекращении огня, выведении российских войск, вооружения, поддерживаемых Россией наемников, освобождение пленников.

Кроме того, он отметил необходимость проведения в Украине реформы по децентрализации и проведения региональных выборов под наблюдением ОБСЕ.