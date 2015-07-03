Шульц не видит возможности военного решения конфликта в Украине

Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде. Мартин Шульц выразил возмущение "всеми теми страданиями, которые выпали на долю украинского народа" в последнее время, и добавил, что "никогда не мог себе представить, что границы в Европе снова могут быть изменены силой".

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Он отметил, что события в Украине беспокоят всех европейцев. "Мы не можем просто так стоять и смотреть, как основополагающие принципы международного сообщества нарушаются", - сказал президент Европарламента.

Мартин Шульц отметил, что после начала конфликта в Украине, после незаконной аннексии Крыма Евросоюз начал работу над "поиском мирного решения". Он добавил, что поддерживает посреднические усилия канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда.

"Но нам надо смотреть в лицо фактам: не может быть военного решения конфликта. Все стороны очень хорошо знают о том, что необходимо ограничивать себя, сдерживать и воздерживаться от разжигания войны и подстрекательства националистической риторики", - сказал президент Европарламента.

По словам Мартина Шульца, "старый закон "око за око" оставляет всех слепыми".