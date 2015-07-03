Европарламент рассмотрит предложение Украины о направлении наблюдателей на местные выборы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Европейского парламента Мартин Шульц сказал во время встречи с президентом Петром Порошенко.

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В частности, глава украинского государства отметил, что во время общения с президентом Европарламента особое внимание будет уделено подготовке к местным выборам в Украине, которые состоятся 25 октября.

"И будет чрезвычайно важно, чтобы наблюдатели со стороны Европарламента присутствовали на этих выборах и подтвердили свободное волеизъявление украинских граждан", - сказал Порошенко, обращаясь к Мартину Шульцу.

В свою очередь, президент Европарламента заявил, что у Европейского парламента нет такой традиции - направлять своих наблюдателей на местные или региональные выборы. "Однако, принимая во внимание особую ситуацию в стране, я думаю, что мы с коллегами сможем довольно таки быстро предоставить вам ответ на вашу просьбу", - подчеркнул Мартин Шульц.