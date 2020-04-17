Переговоры об освобождении плененных в Крыму и России продолжаются – Зеленский

По словам президента, ситуацию осложняет пандемия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о продолжении переговоров относительно возвращения граждан, которые находятся в плену в оккупированном Крыму и в России.

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«Следующий шаг: мы хотим обменять тех людей, которые находятся или в Крыму, или на территории РФ. Это немножко сложнее, потому что параллельно – коронавирус... Во всем мире. Но мы понимаем, что жизнь на коронавирусе не останавливается», – отметил Зеленский.

Зеленский напомнил, что украинская сторона в Трехсторонний контактной группе предложила, а другие участники поддержали, чтобы переговоры происходили в видеоформате, чтобы можно было продолжать переговоры по потребности, а не по графику.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в два этапа произошло взаимное освобождение удерживаемых лиц на территории Донецкой и Луганской областей.