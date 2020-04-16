"Дела движутся": Венедиктова не исключила вручения подозрения Порошенко в ближайшее время
Пятому президенту Украины Петру Порошенко в ближайшее время могут вручить подозрение.
Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эфире телеканала ZIK.
Комментируя информацию, что ранее возглавляемое Венедиктовой ГБР направило на подпись в Офис генпрокурора подозрение Порошенко по двум эпизодам – назначение Семочко заместителем председателя СВР и назначения в ВСП, генпрокурор ответила:
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"Возвращаясь к вашему вопросу, когда еще тогда у нас эта публичная дискуссия велась, это были два отдельные дела, не объединенные, затем эти дела были объединены и переданы в НАБУ, САП, потом Назар Иванович вернул их в ГБР. И я вам хочу сказать, что они двигаются, просто сейчас пока идет хайп по другим делам, никто как-то не увидел, что по этим делам идут определенные процессуальные действия".
При этом Венедиктова отметила, что ей трудно назвать какие-то определенные даты, но, она думает, что это будет в ближайшее время, возможно, сделано.
Как сообщал УНИАН, ранее во фракции "Слуга народа" прокомментировали возможность коалиции с фракцией партии Порошенко в парламенте.