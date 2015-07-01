У Путина предлагают дать российские паспорта жителям Приднестровья, родившимся после 1991 года
Жителям Приднестровья, родившимся после 1991 года, необходимо предоставить возможность получения российского гражданства.
Жителям Приднестровья, родившимся после 1991 года, могут дать российские паспорта / venividi.ru
Об этом, как передает корреспондент "Росбалта", сообщил, выступая в Госдуме, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
По его словам, он намерен обратиться к депутатам с предложением внести соответствующую поправку в закон.
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"Надеюсь, скоро мы обратимся к Государственной думе по вопросу о том, какие нужны изменения в закон о гражданстве с тем, чтобы жители Приднестровья, родившиеся после 1991 года, также могли рассчитывать на российское гражданство", — сказал Рогозин.
Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко подписал законы о денонсации соглашений с РФ, которые разрешали транзит по территории Украины российских военных в Приднестровье.