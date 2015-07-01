У Путина предлагают дать российские паспорта жителям Приднестровья, родившимся после 1991 года

Об этом, как передает корреспондент "Росбалта", сообщил, выступая в Госдуме, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

По его словам, он намерен обратиться к депутатам с предложением внести соответствующую поправку в закон.

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"Надеюсь, скоро мы обратимся к Государственной думе по вопросу о том, какие нужны изменения в закон о гражданстве с тем, чтобы жители Приднестровья, родившиеся после 1991 года, также могли рассчитывать на российское гражданство", — сказал Рогозин.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко подписал законы о денонсации соглашений с РФ, которые разрешали транзит по территории Украины российских военных в Приднестровье.