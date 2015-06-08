Порошенко запретил транзит военных РФ через Украину в Приднестровье

Как сообщили в пресс-службе главы государства, законы № 463-VIII и 65-VIII были приняты Верховной Радой 21 мая. Они действовали с 25 ноября 1995 года. Документы заключались на 5 лет с автоматической пролонгацией, если ни одна из сторон за 6 месяцев письменно не сообщила о намерении прекратить их действие.

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Теперь Россия не сможет перевозить по территории Украины своих военных и военные грузы ни железнодорожным, ни воздушным или автомобильным транспортом.

По данным российских СМИ, контингент РФ в Приднестровье насчитывает около 1,5 тыс. солдат и офицеров. Ротация российских военных в Приднестровье проводится каждые полгода.