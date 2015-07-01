Парубий анонсировал на завтра рассмотрение отставки министра экологии и закрыл заседание Рады

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий на заседании первый заместитель председателя парламента Андрей Парубий отметил, что "завтра будет важный день", поскольку предполагается рассмотрение представления об увольнении Игоря Шевченко с должности министра экологии и природных ресурсов.

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Кроме того, по его словам, возможно рассмотрение законопроекта о местных выборах во втором чтении.