Парубий анонсировал на завтра рассмотрение отставки министра экологии и закрыл заседание Рады

14:37, 01 июля 2015
Политика
468 0

Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрыто.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий на заседании первый заместитель председателя парламента Андрей Парубий отметил, что "завтра будет важный день", поскольку предполагается рассмотрение представления об увольнении Игоря Шевченко с должности министра экологии и природных ресурсов.

Читайте такжеВ Раде опубликовали постановление об увольнении министра экологии Шевченко

Кроме того, по его словам, возможно рассмотрение законопроекта о местных выборах во втором чтении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter