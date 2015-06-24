Яценюк выгнал министра экологии Шевченко из заседания Кабмина

Об этом в своем "Твиттере" сообщил народный депутат, советник главы МВД Арсена Авакова Антон Геращенко.

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"Яценюк потребовал от чартер-министра Шевченко, обвиняемого в полетах с олигархом покинуть заседание правительства. Тот собрал вещи и вышел", - написал Антон Геращенко.

Как сообщал УНИАН, Кабмин принял решение о направлении в Верховную Раду представления на увольнение министра экологии Игоря Шевченко.