Яценюк выгнал министра экологии Шевченко из заседания Кабмина
15:43, 24 июня 2015Политика
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Премьер-министр Арсений Яценюк выгнал из сегодняшнего заседания правительства министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко.
Яценюк выгнал из заседания министра эколгии / Фото УНИАН
Об этом в своем "Твиттере" сообщил народный депутат, советник главы МВД Арсена Авакова Антон Геращенко.
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"Яценюк потребовал от чартер-министра Шевченко, обвиняемого в полетах с олигархом покинуть заседание правительства. Тот собрал вещи и вышел", - написал Антон Геращенко.
Как сообщал УНИАН, Кабмин принял решение о направлении в Верховную Раду представления на увольнение министра экологии Игоря Шевченко.
Яценюк потребовал от чартер-министра Шевченко, обвиняемого в полетах с олигархом покинуть заседание правительства. Тот собрал вещи и вышел.
— Антон Геращенко (@Gerashchenko7) June 24, 2015
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