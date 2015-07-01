Аваков расформировал ГАИ Николаевщины из-за взяточничества (видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины, более 300 работников этого подразделения выведены за штат. Они пройдут процесс переаттестации, после чего в случае отсутствия замечаний смогут продолжить службу в милиции.

По словам Авакова, со временем подразделения ГАИ на дорогах государства постепенно будут замещать работники новой патрульной службы. 4 июля ее сотрудники выйдут на улицы Киева, а через 3 месяца – и на улицы Харькова, Одессы и Львова.

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Министр заявил, что смена руководства ГАИ Николаевщины, которая состоялась в мае после проверки бригадой центрального аппарата МВД, на ситуацию с взяточничеством на дорогах не повлияла. Поэтому было принято решение о расформировании подразделения ГАИ в Николаевской области.

Как сообщал УНИАН, Аваков со спецподразделением полетели в Николаев со срочным визитом из-за ситуации с коррупцией в милиции.