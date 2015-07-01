В России могут ликвидировать министерство, курирующее оккупированный Крым - СМИ

Об этом сообщил источник, близкий к российскому правительству, пишет РБК.

В ближайшее время может быть отправлен в отставку министр по делам оккупированного полуострова Олег Савельев. После этого «министерство Крыма» может быть ликвидировано.

По словам источника в администрации президента РФ, вокруг оккупированного Крыма в последнее время шла борьба нескольких групп влияния — полпреда президента в «Крымском федеральном округе» Олега Белавенцева, который считается другом и членом команды министра обороны Сергея Шойгу, и курирующего аннексированный полуостров в правительстве вице-премьера Дмитрия Козака.

"В любом случае ситуация вокруг Крыма настолько напряжена, что не может не вылиться в изменения. Это и большое количество начальников, которым ничего не удается, и уровень коррупции, который беспрецедентно высок даже по российским меркам", — заявил источник в администрации российского президента.

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Министерство по делам Крыма было создано в марте 2014 года, сразу после аннексии Россией украинского полуострова.

Как сообщал УНИАН ранее, в России уже признали, что санкции Запада существенно снижают возможности развития аннексированного Крыма. Как заявил министр РФ по делам оккупированного полуострова Олег Савельев, главное отличие экономической стратегии аннексированного Крыма от остальных субъектов Федерации — в широкой вариативности, связанной с различными сценариями развития политической ситуации.