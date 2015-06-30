В четверг Рада рассмотрит назначение Грицака на должность председателя СБУ - источник

18:06, 30 июня 2015
Политика
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Верховная Рада в четверг должна рассмотреть кандидатуру Василия Грицака на должность председателя Службы безопасности Украины.

/ Фото УНІАН

Об этом сообщили источники в парламенте, сообщает "Украинская правда".

Согласно Конституции, президент подает в Верховную Раду представление о назначении председателя СБУ. Парламент должен утвердить это представление.

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Как сообщал УНИАН, 18 июня нардепы поддержали отставку Валентина Наливайченко с должности председателя СБУ.

Вскоре Порошенко представил коллективу временно исполняющего обязанности председателя СБУ Василия Грицака, который ранее был первым заместителем председателя Службы безопасности Украины.

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