В четверг Рада рассмотрит назначение Грицака на должность председателя СБУ - источник

Верховная Рада в четверг должна рассмотреть кандидатуру Василия Грицака на должность председателя Службы безопасности Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter