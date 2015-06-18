Временно исполняющим обязанности председателя СБУ назначен Грицак - источник

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

"Грицак назначен врио председателя СБУ", - сказал собеседник агентства.

Напомним, 18 июня Верховная Рада приняла постановление об увольнении Валентина Наливайченко с должности председателя СБУ (Регистрационный №2110-А).

За это решение проголосовали 248 народных депутатов из 364 зарегистрированных в сессионном зале.

Вслед за Наливайченко ушел его советник Маркиян Лубкивский.

В свою очередь, первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко прогнозирует, что назначение нового председателя СБУ состоится на следующей пленарной неделе (30 июня - 3 июля).

"На сегодняшний день мы не знаем о том, кто будет следующим руководителем спецслужбы. Вчера на встрече с руководителями коалиции президент сказал, что в обязательном порядке по новой кандидатуре он проведет консультации с каждой политической силой перед тем, как выносить ее в зал ( парламента - УНИАН) ", - сообщил Кононенко.

В то же время, по словам председателя фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Юрия Луценко, "президент считает, что в нынешней ситуации СБУ должен возглавлять не политик, а кадровый профессионал разведывательной дела".

Как сообщал УНИАН, ожидается, что "Народный фронт" будет поддерживать кандидатуру Грицака на должность главы СБУ, а "Самопомощь" высказывается против.