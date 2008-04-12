Украина на пути в НАТО заблудилась в ”порочном кругу”?

Форма сотрудничества, которую НАТО предложило Украине на Бухарестском саммите, является оптимальной, поскольку позволяет руководству Альянса активнее влиять на декларативную и пассивную позицию украинского руководства.

Такое мнение высказал ведущий аналитик Британской академии обороны Джеймс ШЕРР в своей статье, опубликованной в еженедельнике “Зеркало недели” №14 (693) 12-18 апреля 2008 года.

По его словам, взяв на себя обязательство о приеме новых членов путем «создания на высшем политическом уровне механизма интенсивного сотрудничества», НАТО фактически признало, что таким образом оно сможет оказывать большее влияние на интеграционные процессы, чем просто предоставив этим странам доступ к участию в Плане действий относительно членства в Альянсе.

Д.ШЕРР считает, что немедленное присоединение Украины к ПДЧ ошибочно толковалось бы украинскими властными структурами. «Если бы НАТО и позволило Украине присоединиться к ПДЧ, несмотря на застопорение реформ и зарождение политического кризиса, то какие выводы из этого могло бы сделать для себя украинское руководство?», - отметил он.

По словам британского аналитика, главная проблема Украины и НАТО заключается в том, что каждая из сторон считает другую сторону виновной в отсутствии решительных действий и ясности во взаимоотношениях. «В итоге образовался порочный круг, из-за которого снизилось влияние этой структуры на Украину, а ее руководство получило повод находить многочисленные оправдания своей бездеятельности», - отметил он. При этом Д.ШЕРР добавил, что, «заменив в повестке дня вопрос «станет «ли Украина членом НАТО?» на вопрос «когда?», Альянс сместил акценты в системе мотивации и теперь ожидает ответного хода от Киева».

Как сообщал УНИАН, 2-4 апреля в Бухаресте состоялся 59-й Саммит НАТО. На нем Совет НАТО принял решение отложить до декабря присоединение Украины и Грузии к Плану действий по обретению членства в НАТО. Вместе с тем, Альянс впервые сделал политическое заявление о том, что обе эти страны "со временем будут приняты в НАТО".