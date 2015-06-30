Ляшко заявил, что в Раде сегодня не будут рассматривать увольнение министра экологии
16:43, 30 июня 2015Политика
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Ляшко говорит, что голосование по увольнению Шевченко перенесли на четверг.
Игорь Шевченко / Фото УНИАН
Верховная Рада будет рассматривать вопрос об увольнении министра экологии Украины Игоря Шевченко в четверг, 2 июля.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказал лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко.
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«Голосование по Шевченко будет не сегодня, а будет в четверг», - сказал он и добавил, что так было решено, поскольку по предложению фракции «Блока Петра Порошенко» одновременно с освобождением Шевченко должна быть обсуждена и проголосована в парламенте новая кандидатура на эту должность.
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