Ляшко заявил, что в Раде сегодня не будут рассматривать увольнение министра экологии

Верховная Рада будет рассматривать вопрос об увольнении министра экологии Украины Игоря Шевченко в четверг, 2 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказал лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

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«Голосование по Шевченко будет не сегодня, а будет в четверг», - сказал он и добавил, что так было решено, поскольку по предложению фракции «Блока Петра Порошенко» одновременно с освобождением Шевченко должна быть обсуждена и проголосована в парламенте новая кандидатура на эту должность.