В Раде опубликовали постановление об увольнении министра экологии Шевченко

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Борислав Береза.

"Только что раздали. Первый птенец гнезда Яценюкова уходит на вылет", - сообщил он.

Также Береза отметил, что кроме постановления, раздали и доказательства проступка: данные о рейсе, о вылетах, о пользовании дипломатическим паспортом в личных целях.

"Данные официально предоставили госорганам", - подчеркнул нардеп.

Только что раздали. Первый птенец гнезда яценюкова уходит на вылет.Кроме постановления раздали и доказательства проступ... Posted by Borislav Bereza on 30 Июнь 2015 г.

Ранее сегодня в Верховной Раде был зарегистрирован внесенный Кабинетом министров проект постановления увольнение Игоря Шевченко с должности министра экологии и природных ресурсов.

Как сообщал УНИАН, 24 июня правительство на своем заседании приняло решение внести в ВР представление об увольнении Игоря Шевченко за совершение деяний, которые могут содержать коррупционные правонарушения или нарушения требований к поведению лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

В январе 2015 года в рабочее время Игорь Шевченко по личным делам без получения соответствующего разрешения находился в ОАЭ, 5 мая 2015 года без уважительных причин министр также отсутствовал на рабочем месте и безосновательно не принял участие в заседании правительства. Кроме того, Игорь Шевченко 6 июня вылетел чартерным рейсом на частном самолете по личным делам в Дрезден и вернулся 8 июня (в рабочий день) из Ниццы также на частном самолете.