Порошенко рассчитывает, что Рада на следующей неделе лишит Чернушенко неприкосновенности

Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая в Национальном университете Украины "Киево-Могилянская академия". "Я рассчитываю, что уже на следующей неделе Верховная Рада, пока что в индивидуальном порядке, лишит этого служителя Фемиды иммунитета, удовлетворив соответствующее ходатайство Генеральной прокуратуры", - сообщил президент.

Читайте такжеВ еще одном доме главы Апелляционного суда Киева провели обыск (видео)В тоже время Петр Порошенко отметил на необходимости полной отмены неприкосновенности депутатов и судей. "Но проблему нужно решать комплексно через полное снятие неприкосновенности с депутатов и судей", - сообщил президент.

Как сообщал УНИАН, 24 июня Генпрокуратура сообщила о подозрении Антону Чернушенко в совершении тяжких уголовных правонарушений. Генеральный прокурор Виктор Шокин инициировал перед Высшей квалификационной комиссией судей Украины отстранение указанного лица от должности и обратился с представлением в Верховную Раду о предоставлении согласия на задержание и арест судьи.